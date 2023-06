Alba Iulia: un incendiu a izbucnit la centrala termică a unui apartament Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara, la centrala termica a unui apartament din municipiul Alba Iulia, informeaza Rador. Pompierii au localizat focul si se lucreaza pentru stingerea in totalitate a acestuia. CITESTE SI Mehedinți: un tren de persoane a accidentat un barbat de 36 de ani și pe fiul sau de 10 ani 01:20 20 Scandal uriaș in Timiș: O tanara și iubitul ei, batuți la ei acasa de fostul soț al femeii și de foștii socri 00:09 957 Carambol pe DN 17, in Suceava: trei persoane au fost ranite 09/06/2023 57 Lovitura dura pentru acești proprietari! Se vor da amenzi usturatoare 09/06/2023… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Mehedinți: un tren dea accidentat un barbat de 36 de ani și pe fiul sau de 10 ani 01:20 20uriaș in Timiș: O tanara și iubitul ei, batuți la ei acasa de fostul soț al femeii și de foștii socri 00:09 957pe DN 17, in: treiau fost ranite 09/06/2023 57dura pentru acești proprietari! Se vor da amenzi usturatoare 09/06/2023…

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani și fiul sau de 10 ani au fost accidentați in aceasta seara de un tren de persoane in județul Mehedinți, informeaza Rador.Cei doi se deplasau intr-o zona periculoasa in apropierea caii ferate București - Timișoara. Ambii au fost transportați la Spitalul Județean din Drobeta…

- Pompierii militari din Alba Iulia au intervenit in seara zilei de vineri, 9 iunie 2023, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la centrala termica, a unui apartament al unui bloc situat pe strada Vasile Goldiș. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

- Tragedie, joi dimineata, la Buzau! O persoana si-a pierdut viata intr-un incendiu izbucnit din cauze deocamdata necunoscute, intr-un apartament. Potrivit ISU Buzau, pompierii au fost solicitati sa intervina la stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament din municipiul Buzau. Pompierii au salvat…

- FOTO: INCENDIU intr-o gospodarie din Alba Iulia. Pompierii intervin cu doua autospeciale Pompierii din Alba Iulia au fost chemați sa intervina, sambata dimineața, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Marașești. Este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca. Pompierii se…

- INCENDIU in Alba Iulia: O anexa gospodareasca a luat foc. Intervin pompierii Un INCENDIU a izbucnit sambata dimineața in Alba Iulia: O anexa gospodareasca a luat foc. Intervin pompierii. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in mun. Alba Iulia, str.…

- Pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de... The post Locatarii unui bloc de pe Cocorilor, evacuați din cauza unui incendiu izbucnit la un apartament appeared first on Special…

- Tinerii care se aflau in acesta seara in caminul studențesc de pe strada Mihai Viteazu, din municipiul Suceava, au trecut prin momente de panica. Un incendiu a izbucnit intr-o camera, din cauza unui telefon lasat la incarcat. Pompierii au intervenit de urgența.

- Pompierii militari din Alba iulia și SVSU Ighiu intervin la Șard, pentru localizarea și stingerea unui incendiu de vegetație uscata. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia in cooperare cu SVSU Ighiu intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Șard. Din informațiile primite prin…