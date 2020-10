Alba Iulia: Târg caritabil pentru sprijinirea unei fetițe care este grav bolnavă Acum o luna, in presa și pe mijloacele de socializare din Alba era publicat un anunț: urma sa se organizeze un targ caritabil, pentru un suflețel greu incercat de o boala nemiloasa: Amiotrofie Spinala Musculara, afecțiune care duce la atrofierea progresiva a mușchilor și care produce o speranța de viața de maxim 2 ani. Alessia, un pui de om de un an și jumatate, poate beneficia de un tratament salvator, bazat pe terapie genetica: ZOLGENSMA, cel mai scump :tratament din lume: 2.1 milioane de dolari, doar medicamentul, la care se adauga costurile cu spitalizarea și terapia post administrare. Spre… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea 10-11 octombrie: Targ caritabil la Alba Iulia, pentru Alessia, micuța care se lupta cu o boala rara. Aceasta are nevoie de tratament de peste 2 milioane de dolari Un targ caritabil pentru Alessia, fetița care are nevoie de cel mai scump tratament din lume, va avea loc in perioada 10-11…

- Kane Tanaka, care fusese deja recunoscuta de Cartea Recordurilor ca fiind cea mai in varsta din lume in luna martie anul trecut, a doborat weekend-ul trecut recordul de varsta din toate timpurile, din Japonia, cand a implinit 117 ani și 261 de zile. Femeia, care locuiește intr-un azil din orașul…

- Paula Seling va canta duminica, 13 septembrie, la Insula de Agrement din Bacau, in cadrul unui eveniment caritabil sustinut alaturi de elevii Colegiului National de Arta „George Apostu”. Actiunea este organizata de DSO Events SRL si Crucea Rosie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Buzoienii sunt așteptați in acest weekend sa participe la un targ caritabil, in Parcul Crang, pentru strangerea de fonduri destinate salvarii Alessiei, o fetița de doar un an și patru luni. Ea sufera de o boala rara al carei tratament este foarte scump. Amiotrofia Spinala Musculara de tip 1 se manifesta…

- Cu puțin din partea multora, viața Alessiei, o fetița care lupta cu o boala rara poate fi salvata! Știrile TVR v-au prezentat povestea ei la inceputul acestei luni cand a fost demarata campania umanitara de strangere a peste doua milioane de dolari.

- Regia Autonoma „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța a raspuns pozitiv apelului unui grup de mame, care s-au mobilizat pentru salvarea vieții Alessiei, o fetița in varsta de 1 an și 4 luni care sufera de Amiotrofie Spinala Musculara tip 1 (SMA 1), o boala extrem de rara. Pentru a le sprijini…

- Donațiile, intermediate de Asociația ROTA, provin dintr-un ajutor financiar oferit in cadrul programului „Taiwan can help”, pentru intrajutorarea comunitații internaționale in lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Asociația pentru Promovarea Schimburilor Economice și Culturale cu Taiwan ROTA,…

- Targul se va desfasura atat sambata, cat si duminica, intre orele 10.00 si 20.00. Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta a raspuns pozitiv apelului unui grup de mame, care s au mobilizat pentru salvarea vietii Alessiei, o fetita in varsta de 1 an si 4 luni care sufera de…