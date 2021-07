Alba Iulia, proiectul e-Archery: Echipa de voluntari va mai fi prezentă un ultim weekend la cortul din șanțurile cetății Proiectul e-Archery este un proiect prin care atat cetațenii orașului Alba Iulia, cat și vizitatorii și turiștii, pot experimenta gratuit tragerea cu arcul. Pana in acest moment, nu mai puțin de 600 de oameni ne-au trecut pragul și s-au simțit bine alaturi de voluntarii instruiți in acest scop. De la copii și tineri, pana la adulți și varstnici, incepatori sau avansați, cu toții au avut ocazia sa incerce tragerea cu arcul in inima orașului Alba Iulia. Echipa de voluntari va mai fi prezenta un ultim weekend la cortul din șanțurile cetații (langa pasarela de lemn de la poarta a IV-a a cetații, langa… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

