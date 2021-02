Persoanele din orașul Alba Iulia, care nu se pot deplasa fizic, vor fi transportate gratuit cu ambulanța spre centrele de vaccinare in ziua imunizarii, incepand de miercuri, 10 februarie. „Primaria municipiului Alba Iulia asigura, in colaborare cu Crucea Rosie Romana Filiala Alba, transport gratuit cu ambulanta la Centrele de vaccinare impotriva COVID-19 pentru persoanele nedeplasabile. Astfel, incepand cu data de 10.02.2021, persoanele care locuiesc in municipiul Alba Iulia si care au dificultati in a se deplasa in vederea vaccinarii impotriva COVID-19 pot sa contacteze Filiala de Cruce Rosie…