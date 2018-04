Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de inșelaciune prin metoda „Accidentul”, in Argeș. Victima este o femeie in varsta de 69 de ani. Surse judiciare spun ca este vorba de mama senatoarei Cristina Stocheci. Victima ar fi fost inșelata cu suma de 5000 de euro sub pretextul ca fiica ei, senatoarea Cristina Stocheci, ar fi suferit…

- O femeie in varsta de 84 de ani, din Bucerdea Vinoasa, a cazut in plasa escrocilor si a suferit un prejudiciu de peste 54.000 de lei. Inspectoratul de Politie Judetean Alba readuce in atentia cetatenilor recomandarile pentru prevenirea inselaciunilor comise prin metoda ACCIDENTUL. Politia a fost sesizata,…

- Un tanar din Galati a fost arestat preventiv pentru 30 de zile in urma unui flagrant la inselaciune prin metoda ''Accidentul'', se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati.

- Accidentul s-a produs in zona Tineretului. Soferul vinovat consumase bauturi alcoolice si s-a ciocnit cu o alta masina care circula regulamentar, dupa care a acrosat o femeie intr-o statie de autobuz si a lovit alte patru masini parcate. Victima a fost dusa la spital, unde a ajuns si soferul,…

- Judecatoria Cimpeni a decis luni seara arestarea preventiva a tanarului de 22 de ani din comuna Lupsa, care a provocat un accident rutier soldat cu decesul unei femei. Victima in varsta de 38 de ani era casatorita si avea un copil minor.

- O femeie de 85 de ani, din municipiul Petrosani, a fost inselata cu peste 70.000 de lei prin metoda "accidentul" dupa ce, in urma unui telefon prin care era anuntata ca fiica sa suferise un accident grav, a acceptat sa dea unui necunoscut 11.700 de euro si 20.000 de lei, a informat luni Inspectoratul…

- O femeie de 85 de ani, din municipiul Petrosani, a fost inselata cu peste 70.000 de lei prin metoda "accidentul" dupa ce, in urma unui telefon prin care era anuntata ca fiica sa suferise un accident grav, a acceptat sa dea unui necunoscut 11.700 de euro si 20.000 de lei, a informat luni Inspectoratul…

- O femeie a decedat, duminica, dupa ce a fost lovita de o ambulanta, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Botosani, Nicoleta Federciuc.Accidentul a avut loc in orasul Saveni. O femeie in varsta de 72 de ani s a angajat neregulamentar in traversarea…