Alba Iulia: Intervenţie contrateroristă pirotehnică a SRI Specialistii pirotehnisti ai SRI au investigat și neutralizat obiecte suspecte de a conține dispozitive explozive improvizate, in cadrul unui exercitiu tactic Serviciul Roman de Informatii a organizat, in data de 19 septembrie 2018, la Alba Iulia, un exercitiu de interventie contraterorista pirotehnica, pentru testarea reactiei conjugate la aparitia unei amenintari cu dispozitive pirotehnice improvizate, in conformitate cu procedurile de actiune ale institutiilor din cadrul Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului. Aplicatia s-a desfasurat pe trei paliere tactice si a avut…

Sursa articol si foto: proalba.ro

