- Avand in vedere ca ne aflam in prag de An Nou, perioada in care multe persoane planuiesc calatorii, politistii au desfasurat actiuni pentru prevenirea furturilor de la calatori, din gari si trenuri.Astazi, 29 decembrie, pe trenurile Regio 4207 Bistrita-Vatra Dornei, International 366 Brasov-Budapesta,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata, 24 decembrie 2022, un mesaj cu prilejul Craciunului. „Sa intampinam Nașterea Domnului cu bucurie și cu credința – bucuria de a-i simți aproape pe cei dragi și credința in forța mantuitoare a compasiunii și a solidaritații. Spiritul acestor Sfinte…

- Echipa Mara International Tour va ureaza un Craciun de poveste si un An Nou cu multe calatorii! The post Echipa Mara International Tour va ureaza un Craciun de poveste si un An Nou cu multe calatorii! appeared first on ZiarMM .

- Cu ocazia zilei de 1 Decembrie transmit salajenilor, angajaților Casei Corpului Didactic Salaj, precum și personalului care iși desfașoara activitatea in unitațile de invațamant sa aiba parte de sanatate, bucurie, prosperitate si mult succes!La mulți ani!Gheorghe BANCEA, Director Casa Corpului Didactic…

- Ziua Naționala a Romanii imi ofera prilejul de a ura locuitorilor comunei Creaca, angajaților primariei și colaboratorilor noștri multa sanatate și prosperitate.La mulți ani!Eugen TEREC Primarul comunei Creaca Acest articol Eugen TEREC Primarul comunei Creaca: -multa sanatate și prosperitate. La mulți…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei transmit locuitorilor comunei Coșeiu și angajaților primariei cele mai sincere urari de bine, sanatate și un viitor prosper și fericit.La mulți ani!DEBRECZENI Dezideriu Primarul comunei Coșeiu Acest articol DEBRECZENI Dezideriu Primarul comunei Coșeiu: – cele mai…

- Sarbatoarea Marii Uniri imi ofera prilejul de a adresa tuturor locuitorilor comunei Napradea, angajaților primariei și colaboratorilor noștri urari de bine, prosperitate și sanatate alaturi de cei dragi.La multi ani!Vasile FODOR Primarul comunei Napradea Acest articol Vasile FODOR Primarul comunei Napradea:…

- Fostul șef de stat Igor Dodon a venit cu un mesaj de felicitare pentru liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care implinește astazi 70 de ani. „Cu mult respect și din toata inima il felicit cu aceasta ocazie și ii doresc multa sanatate, longevitate și prosperitate”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.