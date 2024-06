Alba Iulia, in Top 10 cele mai performante orase din țara. Se afla pe primul loc la calitatea invațamantului gimnazial și liceal Alba Iulia, in Top 10 cele mai performante orase din țara. Municipiul Alba Iulia se afla pe locul 9 in clasamentul general City Index 2024, un barometru care analizeaza evoluția celor 41 de municipii reședința de județ. De asemenea, orașul ocupa prima poziție in ceea ce privește calitatea invațamantului gimnazial și liceal. Institutul pentru Orașe […] Citește Alba Iulia, in Top 10 cele mai performante orase din țara. Se afla pe primul loc la calitatea invațamantului…