- Incepand de astazi, 24 februarie 2021, ora 12.00, toți albaiulienii vor plati preț intreg pentru transportul in comun. STP a luat aceasta decizie in urma conflictului deschis in care se afla cu primarul mun. Alba Iulia, Gabriel Pleșa. Conform declarațiilor furnizate presei, AIDA-TL a acumulat datorii…

- Persoanele din orașul Alba Iulia, care nu se pot deplasa fizic, vor fi transportate gratuit cu ambulanța spre centrele de vaccinare in ziua imunizarii, incepand de miercuri, 10 februarie. „Primaria municipiului Alba Iulia asigura, in colaborare cu Crucea Rosie Romana Filiala Alba, transport gratuit…

