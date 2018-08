Stiri pe aceeasi tema

- La data de 31 iulie 2018, in jurul orei 19.00, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau pe Calea Motilor din Alba Iulia, l-au depistat pe un barbat de 63 de ani, din Alba Iulia, ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de…

- Ieri, 24 iulie 2018, in jurul orei 02.40, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Take Ionescu din municipiu, l-au depistat de un barbat de 43 de ani, din comuna Spring, in timp ce conducea un autoturism, pe contrasens. In urma testarii…

- Ieri, 19 iulie 2018, in jurul orei 06.40, polițiștii din Cugir au intervenit la un accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs in zona strazii George Cosbuc din oras. Soferul unei autoutilitare a acrosat o alta utilitara dupa care si-a continuat drumul. Ulterior, conducatorul auto vinovat de…

- La data de 16 iulie 2018, in jurul orei 19.15, politistii din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 55 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Carpenului din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- La data de 17 iunie 2018, in jurul orei 22.30, un barbat de 38 de ani, din comuna Berghin, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Hapria, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu un capat de pod. In urma accidentului, un barbat de 67 de ani si un minor de 15 ani,…

- La data de 4 iunie 2018, in jurul orei 20.30, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 45 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Cricau, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ieri, 24 mai 2018, in jurul orei 13.00, politistii de ordine publica din Sebes, in timp ce actionau pe strada Aleea Lac din municipiu, l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata…

- Ieri, 13 mai 2018, in jurul orei 15.40 politistii de ordine publica din Sebes, in timp ce actionau impreuna cu politistii rutieri din cadrul aceleiasi subunitati de politie, l-au depistat pe un tanar de 31 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Garii din municipiu, fara a poseda…