Stiri pe aceeasi tema

- Trei localitati din judetul Alba au iesit din carantina Foto: Arhiva/ MApN Masurile de limitare a raspândirii noului coronavirus au avut efect în unele zone din tara. În judetul Alba, trei localitati au iesit din carantina, iar incidenta la 14 zile are o tendinta…

- Carantina in municipiul Alba Iulia se prelungeste cu inca 7 zile Foto: Arhiva/ MApN Din aceasta noapte, de la ora 00:00, carantina instituita în municipiul Alba Iulia se prelungeste pentru înca sapte zile, a hotarât Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Pentru celelalte…

- Cod galben de ceata in judete situate in Transilvania si Moldova Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi. Zone din judete situate în Transilvania și Moldova se vor afla în urmatoarele ore sub atenționare cod galben de ceața. Potrivit meteorologilor, ceata va persista pâna la ora 17:00…

- PSD solicita noului prefect al Capitalei sa dispuna redeschiderea școlilor Gabriela Firea. Foto: Arhiva. PSD solicita noului prefect al Capitalei sa dispuna redeschiderea școlilor și susțin ca au soluții pentru reluarea activitații educaționale. Prim-vicepreședintele partidului, Gabriela…

- Indemnizații pentru bolnavii de tuberculoza tratați in ambulatoriu Foto: Arhiva. Persoanele diagnosticate cu tuberculoza, tratate în ambulatoriu, vor primit de luna viitoare o indemnizație lunara de hrana. A fost stabilita la 16 lei pe zi pentru pacienții adulți și la 15 lei pe zi pentru…

- Medicii de familie anunta ca ar putea renunta la contractul cu CNAS Foto: Arhiva. Medicii de familie anunta ca ar putea renunta la contractul cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate daca vor fi obligati sa mearga la domiciliul persoanelor depistate pozitiv cu noul coronavirus. Vicepresedintele…

- In comuna galațeana Cuca a fost instituita carantina Arhiva FOTO: Alex Lancuzov Începând de joi, de la ora 5.00, în comuna galațeana Cuca a fost instituita carantina, pentru o perioada de 14 zile, masura luata ca urmare a faptului ca rata de infectare este de 4.74 la mia de locuitori. …

- Traficul la Vama Giurgiu „ar putea fi intrerupt” Foto: Arhiva. Traficul catre Bulgaria pe la Vama Giurgiu ar putea fi întrerupt din cauza unor proteste anuntate în tara vecina. Autoritatile de frontiera bulgare au transmis ca pâna la ora 16:00 sunt programate proteste în…