- Ziua nationala este o zi importanta pentru toti romanii, datorita semnificatiei istorice deosebite. Unirea tuturor provinciilor romanești realizata in anul 1918 este una din cele mai mari realizari istorice ale neamului nostru. Cunoașterea trecutului istoric al poporului, a realizarilor istorice si…

- De neatenția unei vanzatoare din Alba Iulia a profitat o femeie care, pentru o cafea, pe care a platit-o cu o bancnota de 5 lei, a primit rest 95 de lei. Fapta a fost sesizata la poliție, iar polițiștii au identificat-o pe femeie, in Teiuș. La data de 26 noiembrie, polițiștii din Alba Iulia au fost…

- In fiecare an, incepand cu anul 2012, Primaria și Consiliul Local Teiuș organizeaza ceremonia de comemorare a singurului martir al Marii Uniri de la 1918 – Ion Arion, ucis mișelește in Gara CFR Teiuș la 30 noiembrie 1918, in timp ce se indrepta spre Marea Adunare de la Alba Iulia. ”In iureșul vieții…

- Cei 101 de ani care au trecut de la evenimentul prin care se anunța, in 20 noiembrie 1918, convocarea Marii Adunari Naționale la Alba Iulia, a fost marcat și la Teiuș. Au fost depuse jerbe de flori, iar clopotele bisericilor au rasunat de 101 ori. ”Evenimentul , organizat de catre CJ Alba, dedicat celor…

- Accident rutier pe DN 1 intre Alba Iulia și Teiuș, in zona Oiejdea. Doua autoturisme implicate. In urma impactului una dintre mașini a fost proiectata intr-un camion care staționa pe marginea drumului. Deocamdata nu sunt date despre posibile victime, deși la locul accidentului au fost vazute utilaje…

- "A fi militar nu este o meserie ca oricare alta. Invațamantul militar nu transmite doar cunoștințe, stimuland dezvoltarea intelectuala, dar formeaza deprinderi si modeleaza caractere. A imbrațișa aceasta vocație necesita daruire si pasiune, abnegatie si profesionalism. Este nevoie de pregatire…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN1, la Oiejdea: Tamponare intre patru autoturisme. Traficul este BLOCAT Un accident rutier cu patru autoturisme implicate a avut loc luni in jurul orei 15.00, pe DN1, la Oiejdea. Traficul este blocat. Din primele informații este vorba despre o tamponare intre patru…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, miercuri, 9 octombrie 2019, incepand cu ora 13.00, Grupul de inițiativa pentru tineret al Protopopiatului Blaj, in colaborare cu cele trei parohii din Teiuș, au organizat astazi „Intalnirea tinerilor din orașul Teiuș”,…