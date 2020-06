Alba: Inundaţii în mai multe localităţi: zeci de persoane, sinistrate Mai multe localitati din Alba au fost afectate in urma precipitatiilor abundente inregistrate marti, situatia cea mai grava fiind inregistrata in municipiul Aiud, unde au fost inundate sute de case si anexe gospodaresti, precum si obiective economice, iar 32 de persoane sunt sinistrate, fiind cazate in sala de sport, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).



Potrivit ISU Alba, in prima parte a zilei de marti, intre orele 4,00 si 17,00 au fost inregistrate precipitatii mai insemnate cantitativ pe teritoriul localitatilor Aiud, Miraslau, Unirea, Ocna Mures, Sona, Stremt,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Bilanț dupa inundațiile de marți din Alba: Zeci de persoane sinistrate, sute de gospodarii afectate, mai multe mașini avariate, drumuri și terenuri agricole inundate In intervalul 23.06.2020 ora 04:00 – 23.06.2020 ora 17:00, județul Alba (aflat sub incidența avertizarilor…

- Ploile torentiale au provocat, in cursul zilei de luni, inundatii in 90 de localitati din 19 judete, apa intrand in 171 de case, dar si in sute de curti, beciuri si subsoluri. Potrivit datelor transmise, marti, de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), cele mai afectate judete au fost…

- Inspectoratul eptnru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost solicitat sa intervina pentru a scoate apa din trei subsoluri de case inundate in satul Ileni, comuna Mandra. „Se deplaseaza la fața locului Detasamentul de pompieri Fagaraș cu o autospeciala si o motopompa”, a precizat prutatorul de cuvant…

- Un numar de 11 localitati brasovene au fost afectate de inundatii in ultimele 24 ore, in urma ploilor abundente, pompierii intervenind inclusiv in municipiul resedinta pentru inlaturarea unor copaci cazuti din cauza furtunii, a informat sambata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov…

- La data de 19 mai 2020, la nivelul județului Alba, sunt 280 de persoane depistate pozitiv, 204 persoane vindicate și18 decese (la persoane care sufereau și de alte afecțiuni). Luni, in Alba, au fost prelucrate 286 de teste (159 la SJU și 127 la DSP). Numarul total al testelor realizare in județ a ajuns…

- Soferul unei masini stationate pe banda de urgenta pe Autostrada A1, intre Deva si Sibiu, a fost lovit mortal de un autotren, a informat, miercuri seara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, potrivit Agerpres.

- In urma ploilor torențiale pe alocuri cu grindina, inregistrate pe teritoriul țarii in perioada 30 aprilie - 2 mai, in unele localitați din țara au fost inregistrate prejudicii, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).

- La Cugir sunt confirmate 12 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. Potrivit Primariei, pacienții sunt internați in spitalele desemnate sa trateze COVID-19 din Alba Iulia, Blaj și Aiud. Situația imbolnavirilor a fost prezentata in ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența, intrunit vineri,…