Majoritatea infractiunilor sesizate in mediul scolar in 2019 in Alba au fost furturi si loviri, fapte comise in interiorul unitatilor de invatamant, in judet nefiind inregistrate evenimente deosebite sau infractiuni grave in care sa fie implicati elevi prin care sa fi fost primejduita grav viata acestora, potrivit sefului Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, comisar principal Florin Dogaru. "In anul 2019, prioritatea inspectoratului a fost cresterea sigurantei in unitatile de invatamant. (...). In judetul Alba nu au fost inregistrate evenimente deosebite sau infractiuni grave in care…