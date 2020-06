Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale au provocat, in cursul zilei de luni, inundatii in 90 de localitati din 19 judete, apa intrand in 171 de case, dar si in sute de curti, beciuri si subsoluri. Potrivit datelor transmise, marti, de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), cele mai afectate judete au fost…

- Circulatia trenurilor este oprita in statia Aiud, aflata pe sectia CF Teius - Razboieni, dupa ce liniile si peroanele au fost inundate, iar pe intervalul Mureni - Bea traficul feroviar este afectat pe firul II de circulatie, din cauza copacilor cazuti pe linia de contact, informeaza marti dimineata…

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit pentru evacuarea unei familii compusa din 2 adulți și un copil de 9 luni din municipiu. Opt strazi au fost inundate, iar circulația feroviara este momentan întrerupta. Doua trenuri sunt blocate la km 413+100, au declarat reprezentanții ISU Alba.…

- Natura s-a dezlanțuit in noaptea de luni spre marți la Aiud, provocand inundații care au blocat opt strazi și au dus la intreruperea circulației feroviare. ISU Alba a trimis la fața locului 3 ofițeri, 1 maistru militar, 17 subofițeri, 2 autospeciale, 2 barci pneumatice, 6 motopompe, 1 APIC. Detașamentul…

- Doua trenuri sunt blocate și o familie cu un bebeluș de 9 luni este evacuata, marți, din cauza inundațiilor din Aiud.Citește și: Final de epoca in PNL: au picat celebrii 'sforari ai Cooperativelor' Potrivit ISU Alba, pompierii intervin, marți dimineața, evacuarea unei familii formate…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Mesaj RO-ALERT de INUNDAȚII la Aiud: O familie evacuata, trenuri blocate și 8 strazi inundate Natura s-a dezlanțuit in noaptea de luni spre marți in județul Alba, mai exact in Aiud, provocand inundații care au blocat deja opt strazi și au dus la blocarea mai multor trenuri.…

- Raed Arafat a explicat de ce nu și-a intemeiat o familie pana acum. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a spus ca mereu a pus meseria sa pe primul loc, iar lungile sale absențe de acasa din cauza intervențiilor sale prin diferite colțuri ale țarii ar fi provocat „suferința” persoanelor…

- Un grav accident rutier a avut loc, putin dupa miezul noptii, "la iesire din Sighisoara spre Targu Mures, intre un autotren si un microbuz de marfa", a transmis Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures.In acelasi comunicat remis redactiei ZIUA de Constanta…