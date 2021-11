ALBA: Două grădinițe nu au niciun angajat vaccinat. LUNI, peste jumătate dintre unitățile de învățământ încep cursurile online ALBA: Doua gradinițe nu au niciun angajat vaccinat. LUNI, peste jumatate dintre unitațile de invațamant incep cursurile online Luni, 8 noiembrie, sunt reluate cursurile in unitațile de invațamant din Alba și din țara, dupa vacanța forțata din cauza pandemiei. Condiția anunțata de autoritați privind inceperea activitații in format fizic pentru școli, gradinițe și licee este cel puțin 60% din personalul angajat in aceste unitați sa fie vaccinat. Vezi și OFICIAL: Noua structura a […] Citește ALBA: Doua gradinițe nu au niciun angajat vaccinat. LUNI, peste jumatate dintre unitațile de invațamant incep… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

- Peste 46% dintre unitatile de invatamant din Alba, publice si private, nu vor incepe luni cursurile cu prezenta fizica, in conditiile in care rata de vaccinare a personalului din acestea este mai mica de 60%, inregistrandu-se chiar o rata de 0% in doua gradinite din municipiile Alba Iulia si Sebes.…

