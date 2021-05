Alba: Curţi inundate în Hopârta şi Aiud Mai multe curti au fost inundate, in urma precipitatiilor abundente cazute joi seara, in satul Hoparta, iar in municipiul Aiud apa a patruns in doua curti si un beci, zona aflandu-se sub avertizare cod portocaliu de furtuni.



Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Detasamentul de pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale si o motopompa pe raza municipiului Aiud, unde au fost inundate doua curti si un beci, iar un podet s-a colmatat.



Efective ale Detasamentului de pompieri Aiud intervin, in cooperare cu CLSU Hoparta, cu doua motopompe, si pe raza…

Sursa articol: agerpres.ro

