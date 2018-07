Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri dupa amiaza la un elevator aparținand unei societați de prelucare a lemnului din Sebeș. UPDATE: Societatea in cauza este fabrica de cherestea Holzindustrie Schweighofer. Conducerea fabricii a declarat ca va face o investigație completa pentru a determina cauzele care au…

- Șase raniți, dupa ce trei mașini s-au ciocnit pe autostrada A1. Sase persoane au fost ranite intr-un rutier petrecut marți dupa-amiaza, pe autostrada A1, pe sensul Sibiu – Sebeș, din cauza unei șoferite care a vrut sa intoarca autoturismul neregulamentar. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean…

- Un incendiu la un autoturism in municipiul Sebeș, a izbucnit, marți dimineata, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Pentru stingerea flacarilor au intervenit pompierii din Sebeș cu doua autospeciale. Revenim cu detalii. Save Save

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 5 iunie 2018. Sunt vacante 330 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (187 posturi) – 0258 831 137 Ocupatia…

- Sase persoane, printre care patru directori ai fabricilor din Radauti si Sebes ale societatii Schweighofer Holzindustrie, au fost puse sub urmarire penala de DIICOT in dosarul in care se investigheaza infractiuni de deturnare a licitatiilor publice, evaziune fiscala, concurenta neloiala, taiere fara…

- The searches started by prosecutors of the Directorate for Investigating Organised Crime and Terrorism (DIICOT) on Wednesday morning in five counties and in Bucharest City related to wood business also target the headquarters of Schweighofer Holzindustrie in Bucharest and its factories in Sebes and…

- Barbatul ucis la Sebeș a fost injunghiat, o data, direct in inima. Un conflict care mocnea de mai multa vreme intre doi barbați care au crescut in același sat s-a terminat cu o crima comisa in plina strada. Asasinul, Valer Stancu, in varsta de 37 de ani, l-a atacat din senin pe rivalul sau, Adrian Ilie…

- Doi barbati din Blaj sunt cercetati de politie pentru conducerea unui autoturism neinmatriculat. Au fost opriti in trafic, pe raza municipiului, in cadrul unei actiuni derulate pentru siguranta rutiera. Potrivit IPJ Alba, marti, in jurul orei 8.40, politistii de siguranta publica din Blaj, in timp ce…