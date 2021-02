Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorul unei instituții și un administrator de firma au fost reținuți de polițiștii din Alba pentru delapidare și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Ar fi creat un prejudiciu in valoare de peste 400.000 de lei, in urma achitarii unor expertize și studii de fezabilitate fictive, care ar fi…

- Cele 7 persoane conduse, miercuri, pentru audieri, la sediul IPJ Alba, fiind cercetate pentru ințelaciune prin metoda ”Modeling” au fost reținute pentru 24 de ore. Joi, 11.02.2021, ele vor fi prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale, a transmis…

- Politistii din Alba fac miercuri dimineata doua perchezitii la persoane banuite de inselaciune dupa ce le-ar fi promis unor cetateni din judet ca, in schimbul unor sume cuprinse intre 120 si 2.000 de lei, le vor promova imaginea, pe diferite site-uri, in scopul incheierii unor contracte cu firme…

- Miercuri dimineata, politistii din Alba efectueaza doua perchezitii la persoane banuite de inșelaciune. Le-ar fi promis unor cetațeni din județ ca le vor promova imaginea, pe diferite site-uri, in scopul incheierii unor contracte cu firme de publicitate sau modeling. La data de 10 februarie 2021,…

- Politistii din Alba au realizat miercuri dimineața 4 perchezitii la persoane banuite ca ar fi comercializat, ilegal, tutun. Ar fi creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 27.000 de lei. La data de 3 februarie 2021, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului…