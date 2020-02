Stiri pe aceeasi tema

- Costin Munteanu, deținutul inchis la Penitenciarul Aiud, care l-a amenințat cu moartea pe Klaus Iohannis și-a aflat miercuri, 12 februarie, pedeapsa. Magistrații Judecatoriei Aiud l-au condamnat pe Costin la un an de inchisoare pentru ultraj. Reamintim ca Munteanu este condamnat la 15 ani de inchisoare…

- Tribunalul Hunedoara a pronunțat luni sentința in dosarul omului de afaceri Dorin Cupețiu din Deva, judecat pentru evaziune fiscala din 2013 și al carui nume apare si in dosarul comisarului Traian Berbeceanu, actualul sef de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela. Dorin Cupețiu a fost condamnat…

- Derk de Jong, pastorul olandez in varsta de 78 de ani, din Ocna Mureș, condamnat in prima instanța, la 10 ani de inchisoare pentru viol in forma agravanta asupra nepotului de cinci ani, va executa 4 ani de inchisoare. Condamnarea in prima instanța a avut loc la Judecatoria Aiud. Curtea de Apel Alba…

- Ieri, 26 noiembrie 2019, polițiștii din Teiuș l-au depistat și reținut pe un barbat de 67 de ani, din Teiuș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat, de Judecatoria Aiud, la 6 luni si 203 zile de inchisoare, pentru comiterea infractiunilor de furt …