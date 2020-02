Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedește indeplinirea condițiilor prevazute de prezența lege, se depune, incepand cu data indeplinirii acestor condiții, la casa teritoriala de pensii competența, in a carei raza domiciliaza persoana.

- Alin Ignat, secretar de stat in Ministerul Muncii, a explicat, intr-o postare pe Facebook, imprejurarile in care a fost oprit, sambata, langa Blaj, aflat la volanul unei mașini inmatriculate pe firma, ce avea numerele expirate. Poliția i-a deschis dosar penal. Ignat spune ca predase mașina lui la o…

- "In prezent, contractul individual de munca inceteaza de drept la momentul indeplinirii conditiilor de pensionare, respectiv varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare". Femeile din invatamant pot solicita in scris, la angajator, conform modificarii din Codul Muncii adoptata de Guvern,…

- Numarul pensionarilor era, la finele anului trecut, de peste 4,97 milioane de persoane, din care 397.808 pensionari care au lucrat numai in agricultura, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice. Din totalul pensionarilor, 3,849 milioane de persoane erau pensionari la limita de…

- Ziarul Unirea Calculator online pentru varsta de pensionare. In ce an poți ieși la pensie anticipata, anticipata parțial sau pentru limita de varsta Calculator varsta de pensionare in funcție de anul nașterii: pensie anticipata, pensie anticipata parțial sau pensie pentru limita de varsta Calculatorul…

- In timp ce barbatii se pensioneaza la 65 de ani, inca din anul 2015, varsta standard de pensionare pentru femei creste la fiecare cateva luni. Astfel, in primele trei luni din acest an se pot pensiona femeile care au implinit varsta de 61 de ani si 3 luni si au un stagiu minim de cotizare […] Citește…

- Vicepreședintele PNL Alba, Alin Ignat, a fost numit secretar de stat in Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Este primul liberal din Alba care ”prinde” un loc in cabinetul Orban, dupa caderea Guvernului Dancila. ”Ma alatur echipei guvernamentale a PNL, in calitate de Secretar de Stat la Ministerul…

- Secretarul general adjunct al PMP, Ioana Constantin, a fost numita de premierul Ludovic Orban, in funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, potrivit unei decizii publicata marți in Monitorul Oficial.”Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, doamna…