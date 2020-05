Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au hotarat ca cele 7 persoane, reținute in urma violențelor petrecute ieri, pe strada Barbu Lautaru din Blaj sa fie cercetate sub control judiciar, au transmis reprezentanții IPJ Alba. In sarcina acestora s-a reținut faptul ca, in dupa amiaza zilei de 1 mai 2020, in jurul orei 15.30, pe…

- Totodata, hotii au plecat si cu geamul de termopan pe care l-au demontat ca sa poata intra in biserica. De asemenea, ei au fost si amendati contraventional, cu 10.000 de lei, pentru incalcarea restrictiilor de circulatie in conditiile starii de urgenta, se arata intr-un comunicat transmis…

- Un tanar din Rosia Montana, care ar fi amenintat cu moartea personalul medical din cadrul spitalului din orasul Abrud, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unei decizii a Judecatoriei Campeni, barbatul aflandu-se la momentul in care a provocat scandal sub masura preventiva a controlului…

- Patronul unei firme de salubrizare a fost arestat pentru 30 de zile, conform deciziei instanței. Firma ar fi poluat mai multe zone din Ilfov și Giurgiu. Doua persoane au fost reținute și o a treia a fost pusa sub control judiciar in urma poluarii excesive din Capitala.