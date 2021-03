Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Iași a propus instituirea carantinei zonale in comuna Roșcani, unde incidența cazurilor de Covid a ajuns la 8,31 la mia de locuitori. Propunerea de instituirea a carantinei incepand de miercuri, de la ora 6.00, a fost inaintata Centrului…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov a efectuat analiza de risc privind situația epidemiologica in unitatea administrativ-teritoriala Sanpetru, generata de coronavirusul SARS-Cov-2, avand ca rezultat o incidența mai mare de 6/1.000 de locuitori a cazurilor de COVID-19. Constatand ca riscul epidemiologic…

- Potrivit acelorasi surse, la sedinta iau parte ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, precum si reprezentanti ai Departamentului pentru Situatii de Urgenta si ai Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, scrie Agerpres .O alta sedinta cu reprezentanti ai spitalelor judetene si ai Institutului National…

- Un sat din Alba in care in ultima saptamana au fost depistate cateva zeci de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, avand ca posibila sursa de aparitie a focarului participarea unui numar insemnat de oameni la o slujba de inmormantare, ar urma sa intre de miercuri dimineata in carantina, potrivit…

- Rata de infectare in orașul Nadlac, din județul Arad, se apropie de 5 la mia de locuitori, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgența cere carantinarea localitații, anunța MEDIAFAX. CJSU cere Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea ordinului șefului Departamentului…

- Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei a emis, marti, la solicitarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati, ordinul de instituire a carantinei zonale pentru 14 zile in comuna Cuza Voda, informeaza, marti, Prefectura Galati. ",Incepand cu data de 29.12.2020…