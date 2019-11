Stiri pe aceeasi tema

- Valul de aer polar care s-a abatut asupra Romaniei a adus ninsori in mai multe zone din țara. In Cluj, Alba și in Bistrița zapada masoara deja cațiva centimetri. Strat de zapada depus si in Neamt si pe Transfagarasan. Ninge in Romania. In Pasul Tihuța a nins noaptea trecuta ca in povești. Turiștii…

- Ce se intampla atunci cand personajele din povești dispar in Valea Uitarii? Iar jocurile video pun stapanire pe lumea copiilor? Primaria Municipiului București, prin Teatrul Ion Creanga, invita tinerii...

- Țari din Europa Centrala și de Est vor fi afectate de un val de aer polar care vine din nordul continentului incepand de marți noapte, aducand temperaturi foarte scazute, potrivit severe-weather.eu. ”Cine s-a saturat de aceasta vreme neobișnuit de calda de mijloc de toamna și cine este gata pentru iarna?…

- Vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada in mai multe judete din țara, unde a plouat pe arii extinse, iar la munte s-a depus peste noapte un strat serios de zapada. Pe Masivul Ceahlau a nins ca in povești, informeaza Realitatea de Neamt. Stratul de zapada a atins aproximativ 10 centimetri. Citește…

- Prajitura cu foi de napolitana si caramel, rețeta. Desertul indragit al copilariei. Prajitura cu foi de napolitana si caramel este desertul ideal, atunci cand vrei sa-ți surprinzi familia cu ceva dulce. Iata cum se prepara.

- Apelul impresionant al unei asistente medicale care li se adreseaza parintilor care isi transporta copiii cu autoturismele a devenit viral dupa ce femeia a relatat cat a fost de marcata de un accident rutier in care printre victime s-au numarat si doi copilasi.

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a acordat saptamana trecuta inca sapte atestate pentru produse traditionale din judetele Galati, Caras-Severin si Buzau, informeaza institutia, potrivit Mediafax. In judetul Galati, producatorul S.C. Verdesi & Co a primit atestat pentru patru produse traditionale…

- Chifteluțe marinate cu piure de cartofi. Rețeta preferata a copilariei. Chifteluțe marinate cu piure de cartofi se numara printre rețetele preferate ale copilariei. Iata cat de ușor se prepara.