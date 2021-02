Alba: Bazinul acoperit de înot din Blaj, care a funcţionat doar o lună după inaugurare, se redeschide Bazinul acoperit de inot din Blaj, dat in folosinta la inceputul anului trecut si care a functionat doar o luna, fiind inchis odata cu izbucnirea pandemiei de coronavirus, se redeschide de marti pentru populatie, in conditiile impuse de autoritatile sanitare.



Potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, accesul pentru inot recreativ se va face in baza unei programari telefonice.



"La intrarea in bazinul acoperit de inot, fiecare persoana trebuie sa completeze o declaratie epidemiologica pe propria raspundere si o declaratie pentru procesarea datelor personale. De asemenea,…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

