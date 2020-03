Stiri pe aceeasi tema

- Un nou dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor a fost deschis de procurorii din Alba, fiind cercetat un barbat din orasul Zlatna care a revenit in 5 martie din Italia si a plecat in 13 martie in Franta, fara ca organele cu atributii in prevenirea coronavirusului…

- Un barbat din Alba, care s-a intors din Italia la inceptul lunii martie și nu a anunțat autoritațile s-a ales cu dosar penal, pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor. Mai exact, barbatul a ajuns in Zlatna, din Italia, in data de 5 martie, dar intre timp, pe 13 martie a plecat…

- Desi avea simptome specifice Covid-19 - tuse puternica, febra, ameteala, el a circulat cu transportul in comun, pe linia 104. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a fost inregistrat, miercuri,…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Șofer de TIR din Alba, intors din Italia, internat la secția de infecțioase a Spitalului Județean Alba. Prezinta febra și dureri musculare Un nou suspect de coronavirus a fost transportat marți, 10 martie, cu izoleta, la secția de infecțioase a Spitalului județean Alba Iulia.…

- Un barbat de 31 de ani din Craiova, care s-a intors joi din regiunea Lombardia, Italia, a fost internat vineri seara la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. Potrivit autoritatilor, acesta are febra, iar medicii i-au recoltat probe pe care le-au trimis la Bucuresti pentru analize.Potrivit…

- Directorul executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea, a informat sambata ca doua persoane, care au revenit recent din Italia si se aflau in autoizolare, vor fi puse in carantina."Au sunat in aceasta dimineata la 112, o persoana acuzand febra, iar cealalta dureri in gat si dificultati in respiratie. Vor…

