Un barbat de 51 de ani a murit duminica dupa ce a intrat cu un ATV in poarta unui imobil din Lancram, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Potrivit IPJ Alba, duminica, un barbat de 51 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un ATV pe raza localitatii Lancram, in directia Alba Iulia – Sebes, a intrat in coliziune cu poarta unui imobil. In urma accidentului, conducatorul auto a decedat. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. La locul accidentului au intervenit si un echipaj SMURD si o ambulanta SAJ cu medic. La momentul…