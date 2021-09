Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul de 10 ani care a disparut, joi seara, de langa blocul din Alba Iulia in care locuia cu mama sa, a fost identificat in judetul Valcea, unde se afla impreuna cu tatal sau, a anuntat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. "In urma cercetarilor efectuate, minorul de 10 ani (...)…

- Trei persoane din localitatea Berbesti au fost ranite, vineri, dupa ce au fost prinse sub o anexa care s-a prabusit, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit agerpres.ro. "Politistii orasului Berbesti au fost sesizati prin apel 112, de catre o femeie, cu privire…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 25 si 32 de ani, din Petrosani, au fost arestati preventiv, fiind banuiti ca ar fi furat un seif cu peste 168.000 de lei care se afla in sediul unei asociatii a pensionarilor din localitate, a informat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Cei…