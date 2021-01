Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane din Medias au fost amendate vineri de jandarmii montani dupa ce au patruns cu ATV-urile pe una din partiile de schi ale Domeniului Schiabil Sureanu, in Muntii Sebesului, spre indignarea celorlalti turisti, a informat Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Alba, citat de Agerpres.Prima…

- Doua persoane din Medias au fost amendate vineri de jandarmii montani dupa ce au patruns cu ATV-urile pe una din partiile de schi ale Domeniului Schiabil Sureanu, in Muntii Sebesului, spre indignarea celorlalti turisti, a informat Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Alba. "Prima zi din…

- Prima zi din 2021 aduce prima intervenție montana și primele sancțiuni aplicate de jandarmii montani din Șugag. La solicitarea unui barbat din Alba Iulia, jandarmii au intervenit alaturi de un lucrator Salvamont și un militar I.S.U. la repunerea pe calea de rulare a autovehiculului acestuia, ramas blocat…

- Jandarmii montani din Șugag au avut intervenții inca din prima zi a noului an calendaristic, la domeniul schiabil Șureanu. Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Alba, la solicitarea unui barbat din Alba Iulia, jandarmii au intervenit alaturi de un lucrator Salvamont și un militar I.S.U. la repunerea…

- Jandarmii montani din Șugag au intervenit astazi, 27 decembrie 2020, pentru salvarea unor turiști din județul Hunesoara, ramași blocați cu mașina in zapada intre intre Poarta Raiului și Luncile Prigoanei . „Jandarmii montani sunt la datorie! Aceștia au intervenit astazi, pentru a repune pe calea de…

- Pana la data de 18 decembrie 2020, la nivelul județului sunt inregistrate 11663 de persoane confirmate, 9957 persoane vindecate și 307 decese. Joi, in Alba, au fost prelucrate 480 de probe (214 la SJU si 266 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 136386. In ultimele…

- O ceremonie militara cu efective reduse, fara tehnica militara si fara public a fost principalul eveniment organizat de Ziua Nationala a Romaniei la Alba Iulia, la Monumentul Unirii, organizatorii limitand numarul celor prezenti - soldati, oficialitati, invitati, jurnalisti - la maximum 100. Jandarmii…

- In data de 4 noiembrie 2020, in jurul orei 20.00, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Vata de Jos au observat, in municipiul Brad, un camion inmatriculat in judetul Alba, incarcat cu material lemnos prelucrat. In urma verificarii avizului de insoțire, jandarmii montani au constatat…