Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Florin Roman a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, la Alba Iulia, ca a depus o initiativa legislativa prin care, in situatia unor erori materiale intervenite in procesul administrativ, termenul general de prescriptie sa nu se aplice pentru recuperarea de catre beneficiarii…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, reactionaza dur in cazul femeii din Alba, care a incasat timp de 16 ani o pensie mai mica din cauza functionarilor de la Casa Judeteana de Pensii. Ministrul isi cere public scuze de la pensionara si a solicitat demisii la institutia din Alba. De asemenea, a promis…

- Ziarul Unirea Funcționarii care au greșit in cazul femeii care a primit timp de 16 ani o pensie mai mica „au astazi cea mai mica remușcare”? Reacția ministrului Muncii Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a postat pe pagina sa de socializare, un mesaj referitor la cazul femeii care a primit timp de…

- Dreptul la pensie va putea fi solicitat inclusiv prin procura. Cu aceasta inițiativa legislativa vine Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit modificarilor propuse la Legea privind sistemul public de pensii, cererea de pensionare si actele necesare se vor depune la organul teritorial…

- Intr-o postare facuta pe Facebook, Florin Roman anunta caparlamentarii PNL vor demara luni procedurile de revocare a Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului Avocatul Poporului a sesizat CCR privind neconstituționalitatea legii de impozitare cu pana la 85% a pensiilor speciale. Deputatul spune…

- Comisia pentru buget-finante va analiza in paralel cu dezbaterile din plenul de miercuri al Camerei Deputatilor și proiectul privind impozitarea pensiilor speciale. Decizia a fost luata de deputati la inceputul sedintei plenului Camerei, noteaza Agerpres.Proiectul de lege, initiat de senatorul PSD Liviu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a promulgat legea PNL, prin care li se face dreptate rezerviștilor care au fost scosi din Armata, din motive neimputabile lor, la varsta de 40 de ani, a transmis deputatul de Alba, Florin Roman. Acesta a transmis o declarație de presa pe acest subiect, pe care o…

- Deputatul PNL Florin Roman a depus un amendament prin care legea starii de alerta, dezbatuta acum de Parlament, ar trebui sa intre in vigoare imediat dupa promulgare. Amendamentul incalca flagrant Constitutia, care stipuleaza ca orice lege intra in vigoare la trei zile dupa publicarea in Monitorul…