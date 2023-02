Pe fondul manifestarilor meteorologice periculoase, pana la momentul actual, bilanțul evenimentelor este urmatorul: Arbore cazut pe carosabil in localitatea Cugir, pe DJ 704, in zona barajului Raul Mic (a intervenit SVSU Cugir pentru degajarea acestuia); Doi stalpi cazuți pe carosabil la ieșirea din localitatea Mahaceni, pe DC86(a intervenit SVSU Unirea pentru degajarea acestora de pe carosabil); Un accident rutier, in zona Trei Poduri. Un autoturism implicat, o persoana conștienta, neincarcerata (a intervenit Detașamentul de pompieri Alba Iulia cu 1 ASAS pentru asigurarea masurilor PSI) Autoturism…