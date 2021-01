Stiri pe aceeasi tema

- O noua tranșa de vaccin anti-COVID marca Pfizer au ajuns duminica, 10 ianuarie la DSP Alba. Potrivit reprezentanților DSP este vorba despre 45 de flacoane totalizand 225 de doze destinate tot primei faze, astfel: Spitalul de Urgența Alba Iulia – 110 doze; Spitalul Municipal Aiud – 15 doze; Spitalul…

- DSP Alba informeaza ca vineri a fost distribuita in județ o a treia tranșa de vaccinuri anti-COVID marca Pfizer. Este vorba despre 73 de flacoane totalizand 365 de doze destinate tot primei faze a vaccinarii. Distribuirea acestora catre centrele de vaccinare a inceput azi-noapte și s-a incheiat in aceasta…

- Joi, 7 ianuarie, in a patra zi a campaniei de vaccinare anti-COVID in Alba, au fost imunizate 375 de persoane din sistemul medical județean, astfel: 160 de persoane la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia (pentru azi, 8 ianuarie, sunt programate 119 persoane); 75 de persoane la Spitalul Municipal…

- 375 de persoane au fost vaccinate in județul Alba, dupa patra zile de la startul campaniei de imunizare. Doua reacții adverse minore au fost de asemenea raportate. Potrivit DSP Alba, in a patra zi a campaniei de vaccinare anti-COVID in Alba, au fost imunizate 375 de persoane din sistemul medical județean,…

- Miercuri, 6 ianuarie, in a treia zi a campaniei de vaccinare anti-COVID au fost imunizate 345 de persoane din sistemul medical județean, astfel: 160 de persoane la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia (pentru joi, 7 ianuarie, sunt programate 169 de persoane); 70 de persoane la Spitalul Municipal…

- Marți, 5 ianuarie 2021, in a doua zi a campaniei de imunizare anti-COVID, in județul Alba au fost vaccinate 290 de persoane din sistemul medical județean. Potrivit datelor transmise de centrele de vaccinare nici o doza nu a fost irosita. La Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia au fost imunizate ieri…

- In prima zi de vaccinare anti-COVID, in județul Alba s-au vaccinat 364 de persoane din sistemul medical. Avand in vedere numarul mare al persoanelor care au ales sa se vaccineze dar și faptul ca pana la acest moment nu au fost raportate reacții adverse și a existat o singura pierdere de vaccin, prima…