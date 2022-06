Alba a exportat mai mult decât a importat în ianuarie. Care au fost principalii parteneri internaționali Alba a exportat mai mult decat a importat in ianuarie. Care au fost principalii parteneri internaționali Alba a exportat mai mult decat a importat in ianuarie. Care au fost principalii parteneri internaționali In luna ianuarie 2022, la nivelul județului Alba s-au realizat exporturi in valoare de 233561 mii euro, reprezentand 3,5% din totalul exporturilor la nivel national (6759227 mii euro), in crestere cu 36,5% fata de exporturile realizate in luna anterioara […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dosare penale pentru violența in familie la Teiuș și Baia de Arieș. Femei agresate de parteneri Doua femei, din Teiuș și Baia de Arieș, au fost agresate de parteneri. Polițiștii au deschis dosare penale și au emis ordine de protecție provizorii. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 14.50, polițiștii…

- Capsunele sunt fructele vedeta ale primaverii si asteptate cu bucurie atat de cei mici, cat si de cei mari. Gustul parfumat si aroma lor iti da energie si te umple de bucurie, fie ca la consumi in stare proaspata, fie sub diferite forme in preparate si deserturi. Fructele, cat si organele plantei…

- Sorin Bumb: Legea offshore, adoptata in Parlament. Romanii, principalii beneficiari ai rezervelor de gaze din Marea Neagra ”Prin varianta Legii Offshore adoptata astazi de Parlament, m-am asigurat ca statul și cetațenii romani sunt principalii beneficiari ai rezervelor de gaze din Marea Neagra”, transmite…

- COMUNICAT DE PRESA| Sorin Bumb, senator PNL Alba: M-am asigurat ca, prin varianta adoptata astazi a Legii Offshore, statul și cetațenii romani sunt principalii beneficiari ai rezervelor de gaze din Marea Neagra Adoptarea Legii Offshore este un moment istoric pentru Romania. Aceasta lege deblocheaza…

- Pe pagina oficiala a Asociatiei Oamenilor de Afaceri Turci (TIAD) se subliniaza rolul important al relatiilor dintre Turcia si Romania. Presedintele TIAD, Guven Gungor, a menționat: „Am participat saptamana aceasta la dineul tradițional organizat de Asociatia Oamenilor de Afaceri Turci – Turk Is Adamlari…

- ALBA: 62 de cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 24 martie Au fost inregistrate 62 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) joi, 24 martie. Comparativ, miercuri…

- ISU Alba: STOP incendiilor de vegetație uscata. Cum au afectat acestea județul in ultimele doua zile ISU Alba: STOP incendiilor de vegetație uscata. Cum au afectat acestea județul in ultimele doua zile STOP incendiilor de vegetație uscata! In ultimele ore, echipajele operative din subunitațile ISU Alba…

- U.A.T. Ocna Mureș, in calitate de Promotor, implementeaza proiectul nr. 2019/ 104281 cu titlul ”Realizarea unui sistem fotovoltaic pentru producere de energie electrica pentru consumul propriu al Orașului Ocna Mureș” / ” Building of a Photovoltaic System to Produce Electricity for Ocna Mures Municipality…