Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in județul Alba au fost confirmate 101 de cazuri noi de COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba, marți 5 ianuarie. Lista localitaților din care provin persoanele confirmate pozitiv Abrud – 1 Aiud – 6 Alba Iulia – 30 Blaj – 5 Campeni – 3 Cugir – 3 Ocna Mureș […] Citește…

- In ultimele 24 de ore, in județul Alba, s-au inregistrat 37 de noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise vineri, 1 ianuarie 2021 de DSP Alba. Lista localitaților din care provin persoanele confirmate pozitiv Aiud 3 Alba Iulia 8 Blaj 3 Campeni 3 Cugir 2 Ocna Mureș 1 Sebeș 3 Teiuș 4 Cut 1 Galda…

- In județul Alba, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 59 cazuri noi de COVID-19, potrivit datelor transmise joi, 31 decembrie, de DSP Alba. Lista localitaților din care provin persoanele confirmate: Alba Iulia – 16 Aiud – 2 Blaj – 3 Sebeș – 4 Campeni – 5 Cugir – 5 Ocna Mureș – 4 […] Citește ALBA:…

- In județul Alba, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 85 cazuri noi de COVID-19, potrivit datelor transmise miercuri, 30 decembrie, de DSP Alba. Lista localitaților din care provin persoanele confirmate pozitiv Abrud – 1 Aiud – 2 Alba Iulia – 27 Blaj – 4 Campeni – 1 Cugir – 3 Ocna Mureș – 6 […] Citește…

- In județul Alba, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 47 de noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise marți, 29 decembrie de DSP Alba. Lista localitaților din care provin persoanele confirmate pozitiv Abrud 1 Alba Iulia 18 Blaj 3 Campeni 3 Cugir 1 Ocna Mureș 2 Sebeș 6 Zlatna 2 Cergau 1 Cetatea…

- Astazi, 28 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 30 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 30 cazuri de COVID-19 raportate astazi, 28 decembrie 2020, sunt urmatoarele: ABRUD – 3 cazuri ALBA…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 129 de noi cazuri de COVID-19 in județul Alba. Știre in actualizare LISTA localitaților din care provin persoanele nou confirmate: Abrud – 2 Aiud – 2 Alba Iulia – 62 Blaj – 6 Campeni – 1 Cugir – 8 Ocna Mureș – 4 Sebes – 10 Zlatna – […] Citește ALBA: 129 de cazuri…

- In ultimele 24 de ore, in județul Alba, s-au inregistrat 199 de noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba. Aiud – 10 Alba Iulia – 62 Blaj – 28 Campeni – 5 Cugir – 19 Ocna Mures – 2 Sebeș – 17 Teiuș – 7 Bucerdea Granoasa – 2 Bucium – 2 […] Citește ALBA: LISTA localitaților din care…