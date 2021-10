Date statistice COVID-19 din 30.10.2021: – Total persoane confirmate: 30696 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 252 – Total persoane vindecate: 25825 – Total decese: 880 – Decese in ultimele 24 h: 6 (1. Barbat, 62 de ani, din Alba Iulia; 2. Femeie, 69 de ani, din Sebes; 3. Femeie, 64 de ani, din Galda de Jos; 4. Barbat, 50 de ani, din Lupsa; 5. Barbat, 81 de ani, din Ighiu; 6. Barbat, 64 de ani, din Poiana Vadului. Toti nevaccinati, cu comorbiditati) – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide): 319508 – Total teste PCR: 279552 – Total teste rapide: 39956 – Total teste COVID 19 in ultimele 24 h: 1220…