Alba: 19 infectări noi cu Sars-Cov-2, în ultimele 24 de ore. Câte cazuri active de COVID sunt în județ și care este incidența Alba: 19 infectari noi cu Sars-Cov-2, in ultimele 24 de ore. Cate cazuri active de COVID sunt in județ și care este incidența In județul Alba sunt in prezent 328 de cazuri active de COVID, dintre care 19 descoperite in ultimele 24 de ore. Incidența in județ este de 0,88 de infectari la mia de locuitori. De la inceputul pandemiei, in județ au fost confirmate 34.166 de cazuri și 1.114 decese. In ultimele 24 de ore, o pacienta […] Citește Alba: 19 infectari noi cu Sars-Cov-2, in ultimele 24 de ore. Cate cazuri active de COVID sunt in județ și care este incidența in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

