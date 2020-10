Alba: 143 de noi cazuri, în ultimele 24 de ore La data de 14 octombrie 2020, la nivelul județului, sunt 2880 persoane pozitive, 1467 persoane vindecate și 95 de decese. Marti, in Alba, au fost prelucrate 1159 de teste (854 la DSP și 305 la SJU), numarul total ajungand la 88620. In ultimele 24 de ore, in Alba au fost confirmate 143 de noi cazuri, iar la nivel național 4016. Post-ul Alba: 143 de noi cazuri, in ultimele 24 de ore apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

