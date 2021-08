Un barbat din judetul Sibiu a furat 13 pauni, in valoare de 10.000 de lei, de la o ferma din municipiul Aiud, profitand de faptul ca volierele in care erau crescuti nu erau asigurate, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba.



Potrivit unui comunicat transmis, sambata, AGERPRES, politistii de investigatii criminale din Aiud au identificat, vineri, un barbat de 49 de ani, din Cisnadie, banuit de savarsirea unui furt. Fapta fusese sesizata Politiei in dimineata zilei de 17 august.



"Se pare ca, in noaptea de 16/17 august, acesta ar fi sustras 13 pauni,…