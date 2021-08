Alba – 13 copii care au fost în luna august într-o tabără la Ighiu, depistaţi cu COVID Treisprezece copii cu varste cuprinse intre 11 si 18 ani din Suceava, Bucuresti, Arges si un supraveghetor, care au fost in ultimele doua saptamani intr-o tabara din comuna Ighiu, au fost depistati pozitiv cu coronavirus. Inspectorii DSP Alba au fost in control la societatea comerciala, care are ca obiect de activitate organizarea de tabere pentru copii, si au aplicat o amenda de 10.000 de lei pentru conditii improprii, anunta alba24.ro. Reprezentantii DSP Alba au transmis ca in perioada 2 – 19 august 2021 au fost depistate 14 cazuri pozitive COVID 19 care au legatura cu tabara de la Ighiu, 13… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

