Alba: 102 infectări, în 24 de ore. La nivel național, cifra este de 3130. Situația pe localități, în județ! Pana la data de 8 octombrie 2020, in județ au fost confirmate 2315 persoane pozitive, 1407 persoane vindecate și 79 de decese. Miercuri, in Alba, au fost prelucrate 1077 de probe, (858 la DSP si 219 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 84217. (un caz mai vechi a fost alocat altui judet). Sunt 3.130 de persoane confirmate pozitiv, in ultimele 24 ore, la nivel national. IMPORTANT: 53 din cele 102 cazuri nou identificate in ultimele 24 de ore provin din focarul de la un centru de recuperare neuropsihiatrica din judet, unde s-au mai realizat ieri circa 150… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la data de 7 octombrie 2020, in județ s-au inregistrat 2214 persoane pozitive, 1401 persoane vindecate și 79 decese. Marti, in Alba au fost prelucrate 875 de probe, (641 la DSP si 234 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 83140. PRECIZARE: Urmare a testarii…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 7 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 118 de cazuri de infectare cu COVID-19. Cele 118 de cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele localitați: Aiud – 20 Alba Iulia – 19 Blaj…

- Pana la data de 3 octombrie 2020, la nivelul județului s-au inregistrat 1968 de persoane pozitive, 1362 de persoane vindecate și 72 de decese. Vineri, in Alba, au fost prelucrate 532 de probe (355 la DSP si 177 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 80760. In ultimele…

- Pana la data de 1 octombrie 2020, in județ au fost depistate 1891 de persoane pozitive, 1250 de persoane vindecate și 69 de decese. Miercuri, au fost prelucrate 1010 probe (470 la DSP si 540 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 79345. In ultimele 24 de ore au…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 1 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 58 de cazuri de infectare cu COVID-19. Cele 58 de cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele localitați: Abrud – 3 cazuri Aiud – 3 cazuri…

- Pana la data de 23 septembrie 2020, in Alba s-au inregistrat 1593 de persoane pozitive, 1151 de persoane vindecate și 61 de decese. Marti, in județ, au fost prelucrate 847 probe (550 la DSP si 297 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 73425. Numarul crescut de…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 23 septembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 45 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Șapte dintre aceste cazuri au fost atribuite municipiului Aiud. Cele 45 de cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 23 septembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 45 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Cele 45 de cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele localitați: Abrud – 2 cazuri Aiud – 7 cazuri…