- Au fost confirmate patru cazuri noi de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 3 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor inregistrate in județ de la inceputul pandemiei a ajuns la 767. De asemenea, au fost declarate vindecate…

- Au fost confirmate 9 cazuri noi de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminica, 2 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, inregistrate de la inceputul pandemiei a ajuns in județ la 763. Localitațile din care provin cazurile noi:…

- Au fost confirmate 21 de cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 31 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. Cele mai multe s-au inregistrat la Cugir, 11, unde este vorba despre un focar in randul unei familii extinse. PRECIZARE DSP Alba:11…

- Au fost confirmate 9 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 27 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, in județ, a ajuns la 698. De asemenea, 469 de persoane au fost declarate vindecate.…

- Au fost confirmate 17 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminica, 26 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, in județ, a ajuns la 689. De asemenea 458 de persoane au fost declarate…

- Au fost confirmate 19 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise sambata, 25 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, in județ, a ajuns la 672, de asemenea au fost declarate vindecate 454…

- Au fost confirmate 10 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 24 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, in județ, a ajuns la 653. In județ sunt 171 de CAZURI ACTIVE. De asemenea…

- Au fost raportate 6 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 3 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, sunt 474 de cazuri inregistrate de la inceputul pandemiei, in judetul Alba. 474 persoane au fost infectate de la inceputul epudemiei,…