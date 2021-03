Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin CSO Voluntari este prima semifinalista a Cupei Romaniei, dupa ce a invins sambata, la Turneul Final 8 de la Cluj-Napoca, formatia BCM Pitesti, scor 75-74 (37-42), potrivit news.ro. Celelalte trei partide din sferturi se joaca tot sambata, dupa programul: SCM Craiova…

- BT Arena din Cluj-Napoca va gazdui, in perioada 6-9 martie, turneul Final 8 Cupa Romaniei, masculin, editia 2020-2021. La startul competitiei organizate de U-BT Cluj-Napoca vor fi prezente cele mai in forma echipe din baschetul masculin autohton. Astfel, in urma rezultatelor inregistrate in grupele…

- Turneul final al Cupei Romaniei la baschet masculin se va desfașura, in perioada 6-9 martie, la Cluj-Napoca. Sferturile de finala vor avea loc in data de 6 martie dupa urmatorul program CSO Voluntari-BC Argeș Pitești, SCMU Craiova-Steaua București, CSM Oradea-SCM Timișoara și U-BT Cluj-CSU Sibiu. Caștigatoarele…

- Federatia Romana de Baschet a stabilit astazi, 11.02.2021, prin tragere la sorti, sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, care se vor desfasura la Cluj-Napoca, in perioada 6-9 martie 2021. Astfel, SCMU Craiova a prins un culoar bun spre finala competitiei. Trupa lui Todorov se va…

- „Leii din Banat vor reveni la inceputul lunii martie in BT Arena din Cluj, acolo unde au fost atat de aproape de un rezultat pozitiv cu echipa gazda marti. SCM Timisoara va evolua de aceasta data in Ardeal pentru un loc in semifinalele Cupei Romaniei, dar sortii nu au fost blanzi cu echipa pregatita…

- Sambata dimineața au avut loc trei cutremure slabe in zona Banat, Timiș. La ora 5 a avut loc un seism de 2.1 grade, iar la ora 6:07 a avut loc un alt seism de 2.4 grade. Ultimul cutremur s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 35km E de Timisoara, 58km SE de Arad, 132km SE de Szeged, 140km NE de…