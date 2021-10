Stiri pe aceeasi tema

- Poli nu are timp sa se bucure foarte mult de succesul din Cupa cu Rapid. Duminica, alb-violetii au un nou meci important in Liga 2, pe terenul nou promovatei Unirea Dej. Politehnica spera ca dupa succesul de joi sa-si schimbe si parcursul din campionat. „Ne da sperante ca se poate, avem jocuri grele…

- Politehnica are maine seara o misiune aparent extrem de grea, mai ales prin prisma evolutiei din Liga 2. Alb-violetii dau piept cu Rapid, revelatie a Ligii I, pentru un loc in sferturile de finala ale Cupei Romaniei iar antrenorul Nicolae Croitoru, sosit recent la echipa are in continuare batai de cap…

- Dinamo și Rapid s-au revazut sambata dupa o pauza de 6 ani, intr-un meci incheiat la egalitate, 1-1. Departe de incrancenarea de altadata, derby-ul a fost salvat de eurogolurile lui Torje și Carnat.

- Cosmin Moți (36 de ani), campion cu Dinamo in 2007, a urmarit de pe stadion derby-ul cu Rapid de sambata seara, incheiat 1-1. Fostul fundaș crede ca rezultatul nu e unul echitabil și ca roș-albii ar fi meritat victoria. „A fost un meci frumos, cred ca Dinamo merita victoria, mai ales ca in prima repriza…

- FC Hermannstadt a obținut doar o remiza, luni, pe ​terenul echipei Unirea Dej, scor 1-1, în etapa a zecea a Ligii a II-a.Echipa sibiana a deschis scorul prin Buhacianu ('36), în timp ce Manole ('65) a egalat pentru Unirea Dej.În urma acestui rezultat, FC Hermannstadt…

- Cluburile FCSB si Universitatea Craiova au fost sanctionate, astazi, cu 22.500, respectiv 15.000 de lei de Comisia de Disciplina din cadrul FRF in urma incidentelor provocate de suporterii proprii la meciurile din etapa a 11-a a Ligii 1 cu Chindia Targoviste si FCU Craiova. Conform site-ului oficial…

- FC Buzau a surclasat-o pe Unirea Constanta cu 14-0, sambata, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii a II-a de fotbal, realizand astfel cel mai mare scor din ultimele sezoane ale ligii secunde, noteaza Agerpres. Unirea a aliniat in acest meci o echipa formata doar din juniori.FC Brasov a…

- In etapa a 4-a a Ligii 2 de fotbal, FC Brasov a terminat la egalitate, scor 1-1, partida susținuta in deplasarea de la Ripensia Timisoara. Gazdele au deschis scorul in minutul 29, prin Golda. Galben-negrii au egalat in minutul 56, dupa lovitura de la 11 metri transformata de Horia Popa. Dupa 4 meciuri,…