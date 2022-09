„Alb negrii”, la primul punct al sezonului: Viitorul Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 0-0

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca nu s-a inscris niciun gol, primul „derby de Alba” din noua ediție a Ligii 3, CS Universitatea Alba Iulia – CS Ocna Mureș, a fost intens, cu multe faze frumoase. Partida disputata sambata dupa amiaza pe stadionul ”Cetate” din Alba Iulia a avut gazdele la timona in cea mmare parte a timpului,…

- CSM Unirea Alba Iulia, dupa o prestație de-a dreptul lamentabila, a ratat revanșa impotriva “virușilor verzi”, echipa din cetatea Marii Uniri pierzand meciul din prima runda, 0-3 (0-2) cu Sanatatea Cluj. O infrangere apasatoare pentru „alb-negrii” care au suferit mult impotriva Sanatații Cluj, echipa…

- Sanatatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia | “Alb-negrii” cauta revanșa contra “virușilor verzi” Contra “virușilor verzi” va debuta CSM Unirea Alba Iulia in noua ediție de campionat, sambata, ora 18.00, pe “Clujeana”. Inca in cautarea unui nou antrenor principal, dupa ce negocierile cu Vasai s-au blocat…

- Sambata, ora 18.00, CS Ocna Mureș – Corvinul Hunedoara | Meci de foc in startul sezonului pentru “Soda draga” Dupa succesul din Cupa Romaniei, 3-1 pe “Cetate” cu conjudețeana CSM Unirea Alba Iulia, la debutul ca antrenor al lui Dan Roman, pe gruparea din orașul salin o așteapta o confruntare de foc…

- Astazi, intr-o partida de verificare, intre doua divizionare terțe din Alba, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut la limita, scor 1-0 (1-0), meciul diputat in compania Metalurgistului Cugir pe „Arena Cugir”. Unicul gol al partidei a fost marcat de „capitanul” Șauca (39), a prilejuit revenirea pe gazon, dupa…

- In primul primul amical al verii, disputat la Ighiu, Unirea Alba Iulia a remizat, scor 2-2 (1-1) cu echipa locala Performanța, un meci oarecum in familie, la finele primei saptamani de pregatire, in condițiile in care in formula amfitrionilor s-au regasit Mircea Oprea (secundul unirist), Bakcsi, M.…

- FOTO: Unirea Alba Iulia – Viitorul Vetiș 0-5 (0-3), in turneul semifinal Under 19 | „Alb-negrii”, eșec drastic și eliminați! A treia zi a turneului semifinal Under 19 de pe „Cetate” a fost deschisa de confruntarea dintre Unirea Alba Iulia și Viitorul Vetiș (Satu Mare) „Alb-negrii” au pierdut drastic,…

- FOTO: Unirea Alba Iulia – Viitorul 2002 Tarnaveni 3-0 (0-0) | “Alb-negrii”, instrucție la reluare in duelul campioanelor la A1 Unirea Alba Iulia a caștugat net, scor 3-0 (0-0), manșa tur a disputei interjudețene la juniori A1, formația lui Robert Sicoe fiind aproape calificata in etapa superioara a…