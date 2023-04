Stiri pe aceeasi tema

- FOTO-VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara, 0-3. Alb-negrii, neputincioși in fața liderului seriei CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara, meci care a contat pentru etapa a patra a play-off-ului Ligii a 3-a, s-a incheiat 0-3, sambata, pe stadionul Cetate. Sub privirile a aproximativ…

- Unirea Ungheni a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, pe CSM Unirea Alba Iulia, intr-un meci din cea de-a 3-a etapa a fazei play-off a Ligii a III-a de fotbal, seria a 9-a. Golurile au fost marcate de Astafei (min.66 și 68) și Codrea (min.83). In celalalt joc din play-off, Corvinul Hunedoara…

- Etapa a 2-a din play-off-ul Ligii a III-a de fotbal s-a desfașurat sambata, 8 aprilie, cu echipele din zona noastra in meciurile: Olimpic Cetate Rașnov – Municipal Brașov 2-2, in seria a 5-a și Corvinul Hunedoara – Unirea Ungheni 1-0 (FOTO), golul victoriei fiind marcat de Coman in minutul 88, in seria…

- Astazi, 1 aprilie 2023, langa furnale, in prima etapa din play-off-ul Seriei a IX-a, Corvinul Hunedoara a invins CSM Unirea Alba Iulia, scor 3-1 (2-0). Liderul iși menține cadența și are maximum de puncte in duelurile cu echipele din Alba in acest sezon, 9 la numar, iar „alb-negrii” au inregistrat al…

- FOTO: Corvinul – CSM Unirea Alba Iulia, in play-off, ora 17.00 | Greu in fieful liderului de… 1 aprilie De 1 aprilie, langa furnale, in prima etapa din play-off-ul Seriei 9, este confruntarea Corvinul Hunedoara (locul intai, 52 de puncte) și CSM Unirea Alba Iulia (poziția a 4-a, 30 de puncte), meci…

- CSM Unirea Alba Iulia a facut primul pas greșit, din acesta primavara, pierzand ultimul „Derby de Alba” al sezonului regulat, in fața Metalurgistului Cugir, cu scorul de 0-2 (0-1). Amfitrionii au caștigat, de justețe, 3 puncte importante, in detrimentul rivalei din Cetatea Marii Uniri, care a suferit…

- CS Ocna Mureș incepe cu stangul meciurile oficiale din 2023, fiind invinsa astazi, pe teren propriu cu 3-0 (1-0) de CSM Unirea Alba Iulia, care mai face un pas catre play-off-ul seriei a IX-a a Ligii a 3-a. Meciul orgoliilor dintre conjudețene a avut un moment cheiet la mijlocul primului mitan, cand…

- CSM Unirea Alba Iulia a pierdut astazi, meciul amical disputat la Blaj, pe terenul sintetic din Parcul „Avram Iancu”, cu CSC Șelimbar, scor 2-5 (1-1), care este al al doilea test contra unei reprezentante a Albei, dupa victoria cu 2-1 cu Metalurgistul Cugir. „Alb-negrii” au egalat inainte de pauza prin…