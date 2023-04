Stiri pe aceeasi tema

- Metalurgistul Cugir pierde trei puncte importante, pe teren propriu, in derby „de Alba”, și nu mai poate spera la locul secund, in aceasta ediție de campionat. „Roș-albaștrii” erau cu un moral excelent dupa ce au invins contracandidata din Ungheni, dar au pierdut un duel al orgoliilor, tocmai cand aveau…

- FOTO, LIVE-TEXT: CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, duelul orgolilor pe „Cetate” in play-off Azi, la ora 17.00, pe “Cetate”, in runda secunda a play-off-ului Seriei 9 din eșalonul terț, este un nou episod al derby-ului “de Alba” dintre CSM Unirea Alba Iulia (locul 4, 30 de puncte) și Metalurgistul…

- Sambata, ora 17.00, pe “Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, derby “de Alba” in play-off Sambata, la ora 17.00, pe “Cetate”, in runda secunda a play-off-ului Seriei 9 din eșalonul terț, este un nou episod al derby-ului “de Alba” dintre CSM Unirea Alba Iulia (locul 4, 30 de puncte) și…

- CSM Unirea Alba Iulia a facut primul pas greșit, din acesta primavara, pierzand ultimul „Derby de Alba” al sezonului regulat, in fața Metalurgistului Cugir, cu scorul de 0-2 (0-1). Amfitrionii au caștigat, de justețe, 3 puncte importante, in detrimentul rivalei din Cetatea Marii Uniri, care a suferit…

- Metalurgistul Cugir a incheiat seria meciurilor de pregatire cu o remiza alba, in deplasare cu Retezatul Hațeg, formație pe care in urma cu o saptamana o invinsese sub Dragana, scor 2-0. „Roș-albaștrii” incep sezonul sambata, 11 martie 2023, in deplasare cu Viitorul Cluj, iar in aceasta pauza competiționala…

- CSM Unirea Alba Iulia a pierdut astazi, meciul amical disputat la Blaj, pe terenul sintetic din Parcul „Avram Iancu”, cu CSC Șelimbar, scor 2-5 (1-1), care este al al doilea test contra unei reprezentante a Albei, dupa victoria cu 2-1 cu Metalurgistul Cugir. „Alb-negrii” au egalat inainte de pauza prin…

- FOTO: CSC Șelimbar – CSM Unirea Alba Iulia 5-2 (1-1) | Andrei Roșu, ultima achiziție a „alb-negrilor” CSM Unirea Alba Iulia a pierdut la Blaj, pe terenul sintetic din Parcul „Avram Iancu”, partida de verificare cu CSC Șelimbar, scor 2-5 (1-1), care este al al doilea test contra unei reprezentante a…

- Din aceasta dupa-amiaza, pentru de 3 saptamani, divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia se afla in cantonament centralizat la Zlatna, lotul condus de antrenorii Marcel Rusu, Mircea Oprea și Petre Clep fiind compus din 25 de jucatori, dupa cum urmeaza: Iovicin, Raț (Aurul Brad), Sintoma – Harangozo,…