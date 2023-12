Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (25 de ani) a jucat din minutul 59 pentru Alaves in meciul cu Real Madrid, scor 0-1 , in etapa #18 din La Liga. Hagi a intrat in locul lui Guridi, cand echipa lui juca de 5 minute cu om in plus. Nacho, capitanul lui Real Madrid, fusese eliminat. Ianis nu a stralucit cu Real, a fost in nota…

- Formatia Deportivo Alaves, la care joaca Ianis Hagi, a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Las Palmas, intr-un meci din etapa a 16-a a campionatului Spaniei.Golul a fost marcat de Rodriguez, in minutul 31. Ianis Hagi a jucat pana in minutul 63. Alaves…

- Joao Felix a marcat golul prin care FC Barcelona a invins-o cu 1-0 pe teren propriu pe Atletico Madrid, fosta echipa a atacantului portughez, duminica seara, in derby-ul etapei a 15-a a campionatului de fotbal al Spania, potrivit Agerpres.Internationalul lusitan, imprumutat de Atletico la clubul…

- Girona, revelatia acestui sezon de La Liga, a cedat fotoliu de lider in clasament in fața „galacticilor” de la Real Madrid, dupa ce a remiza, pe teren propriu, scor 1-1, cu Athletic Bilbao. In ultimul meci al etapei a 14-a din Spania, Girona a deschis scorul prin internationalul ucrainean Viktor Tigankov…

- Ilkay Gundogan (33 de ani) le-a reproșat coechipierilor ca nu pun suficient suflet, dupa meciul cu Real Madrid, scor 1-2. Real Madrid a invins-o pe Barcelona, scor 2-1, și se menține pe primul loc in La Liga, la egalitate de puncte cu Girona. Ilkay Gundogan a deschis scorul pentru catalani in minutul…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins sambata seara, in deplasare, formatia Girona, scor 3-0, intr-un meci contand pentru etapa a 8-a din La Liga. Real a redevenit lider in campionat, potrivit news.ro.Madrilenii au vrut sa transeze rapid lupta pentru rolul de lider al clasamentului si a avut 2-0 in…

- Girona și Real Madrid se infrunta azi, de la 19:30, intr-un duel la varf in La Liga. Partida din etapa a 8-a din prima liga din Spania va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, Prima Sport și DigiSport. ...

- FC Barcelona a invins vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0 pe Sevilla, in prologul etapei a 8-a din La Liga, si a urcat momentan pe prima pozitie a clasamentului.Pe Stadionul Olimpic din Barcelona, catalanii nu au reusit sa marcheze dar au beneficiat de autogolul lui Sergio Ramos din minutul 76,…