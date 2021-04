"Alături de veterani" "Alaturi de veterani" Foto: Arhiva. Un eveniment dedicat Zilei Naționale a Veteranilor de Razboi are loc astazi la Cercul Militar Național din București, începând cu ora 13:30. Evenimentul face parte din campania "Alaturi de veterani" și la el participa președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu. De asemenea, custodele Coroanei, Margareta și Principele Radu vor fi și ei prezenți și vor împacheta în mod simbolic cadouri pentru veteranii celui de-al doilea razboi mondial. Campania a început pe 23 aprilie și este… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

