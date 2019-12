Alaturi de copiii din orfelinate - concert caritabil sustinut de muzicienii SONORE

Stiri pe aceeasi tema

- Oradeanul vrea sa ridice un complex de recuperare uriaș in orașul natal pentru cei din oraș și din țara.Mihai Neșu și-a gasit o noua menire in viața! Aceea de a-și ajuta semenii care au trecut prin situații asemanatoare lui.Fostul fotbalist a trecut prin credința de accidentul teribil din 2011 in urma…

- Una dintre legende este cea a fetelor sarace pe care tatal lor urma sa le vanda unor barbati instariti. Aflandu-le durerea, Sfantul Nicolae le-a aruncat pe geam cate un saculet de bani pentru fiecare. Acestia au cazut fie in ciorapii pusi la uscat, fie in ghete. Si de aici obiceiul impamentenit de…

- Alerta la Fagaraș. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a alertat populația prin sistenul Ro Alerta ca a fost vazut un urs in municipiul Fagaraș, pe strada Salcamului. Deja in zona și-au facut apariția mașinile de poliție cu girofarurile și sirenele pornite, in pstele unitpații militare,…

- Cei doi copii, o fetița de 4 ani și un baiețel de 3 ani, care au fost raniți duminica, de un urs care alergat prin orașul Victoria, sunt in stare buna. Ursul filmat de localnici in timp ce strabatea mai multe strazi din oraș, a dat in goana sa, peste cei doi doi copii, frate și sora, care se plimbau…

- Cei doi copii, o fetița de 4 ani și un baiețel de 3 ani, care au fost raniți duminica, de un urs care alergat prin orașul Victoria, sunt in stare buna. Ursul filmat de localnici in timp ce strabatea mai multe strazi din oraș, a dat in goana sa, peste cei doi doi copii, frate și sora, care se plimbau…

- Fundația Michael Schmidt continua și in 2019 tradiția de a oferi materiale didactice și jocuri interactive pentru școlile care au secții cu predare in limba germana, in scopul creșterii atractivitații educației in randul elevilor, dar și pentru ca profesorii sa se poata bucura de mai multa diversitate…

- Fundația Michael Schmidt continua și in 2019 tradiția de a oferi materiale didactice și jocuri interactive pentru școlile care au secții cu predare in limba germana, in scopul creșterii atractivitații educației in randul elevilor, dar și pentru ca profesorii sa se poata bucura de mai multa diversitate…

- In judetul Brasov, in perioada ianuarie – iulie 2019, numarul de societati comerciale cu participare straina la capitalul social subscris a crescut cu 3,7%, iar valoarea capitalului social subscris al acestora a avansat cu 4,1%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Mai exact, in primele…