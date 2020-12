Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de astazi, igiena personala joaca un rol esențial, mai ales daca ne dorim sa ne putem bucura de fiecare moment in parte.Simpla spalare a mainilor, cat mai frecvent este mai mult decat necesara, acest simplu obicei fiind principalul nostru ajutor in eliminarea tuturor impurotaților de pe maini,…

- Black Friday 2020 la eMAG a luat startul astazi, cu oferte la produse IT, electrocasnice, smartphone, televizoare, dar și la produse de protecție și echipamente medicale. Vezi cu cat se vand maștile de fața pe eMAG de Black Friday 2020. In contextul epidemiei de COVID-19 din Romania și a obligativitații…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 551 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.209 teste efectuate. Noile cazuri sunt din Timișoara – 264, Lugoj – 41, Buziaș – 3, Ciacova – 21, Deta – 3, Faget – 3, Gataia […]…

- „Intersectia Podu Ros reprezinta un nod foarte important in circulatia auto din municipiul Iasi. Fluxurile de circulatie dintre cartierele Nicolina si Socola - Bucium spre centrul civic si restul cartierelor orasului se intersecteaza aici generand sugrumari ale traficului. La acestea se adauga si afluxul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 205 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.387 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 120, Lugoj – 8, Buziaș – 2, Ciacova – 2, Deta – 2, Gataia – 1, Jimbolia – […]…

- Medicul infecționist Adrian Marinescu susține ca este necesara imunizarea a 60-70% din populație ca sa „putem discuta de un moment de incheiere a pandemiei”. Nu doar aparitia vaccinului anti-Covid va fi importanta, ci si modul in care se va organiza campania de vaccinare. Adrian Marinescu spune ca va…

- Elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au participat luni, 5 octombrie, la o acțiune de donare de sange. Mai exact, la acțiunea de donare de sange au participat 20 de elevi. Activitatea s-a desfașurat la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba cu respectarea masurilor de igiena…

- Mustrați pentru ca se fura panseluțe, puși sa vopseasca cu trafaletul peste graffiti, sa dea cu diluant pe statui, sa il pazeasca pe primar cand iese la plimbare, dar nu iși primesc banii cuveniți pe orele suplimentare, weekendurile lucrate sau de sarbatorile legale. Peste 150 de polițiști locali din…